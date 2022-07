TIM Summer Hits 2022: scaletta e ospiti della quinta puntata, stasera su Rai2

Nuovo appuntamento con il TIM Summer Hits 2022, lo show musicale dell'estate che torna stasera su Rai2 alle 21:20, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia.

Città protagonista di questa nuova tappa, ancora una volta Rimini che, da Piazzale Fellini, a pochi passi dal mare, ospiterà nuovamente il palco del festival musicale dell'estate di Rai 2 con la promessa di far cantare e ballare gli italiani direttamente nelle loro case, insieme ai tormentoni dei più grandi artisti nazionali e internazionali.

Ecco scaletta e ospiti della serata:

Alex

Ana Mena

Matteo Bocelli

Clementino

Emis Killa

Giusy Ferreri

Franco 126 e Loredana Bertè

Gabry Ponte e Lum!x

Rocco Hunt

LDA

Valerio Lundini e I Vazzanikki

Francesca Michielin

Olly

Willie Peyote

Priestess

Francesco Renga

Rkomi

Federico Rossi

Rovere e Chiamamifaro

Silvia Salemi

Bob Sinclair e Nyv

Il Tre

Nina Zilli

Rai Radio 2, con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, e Radio Italia saranno le radio ufficiali di TIM Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. Entrambe trasmetteranno gli appuntamenti in simulcast con Rai 2. TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio 2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00. __