Tim Roth a Torino: le foto dell'attore in città, in attesa della masterclass al Museo del Cinema

Tim Roth è a Torino per tenere una masterclass al Museo Nazionale del Cinema. Nel frattempo, alcune foto ritraggono l'attore in giro per la città piemontese.

Tim Roth è il protagonista delle foto circolate sui social che lo ritraggono a Torino. L'attore sta girando per la città come un comune turista, in attesa di tenere la sua masterclass questa sera, lunedì 30 agosto 2021, al Museo Nazionale del Cinema.

Tra le tante città che, negli ultimi mesi, hanno accolto decine di celebrità internazionali, c'è anche Torino. In precedenza, abbiamo visto Kevin Spacey all'ombra della Mole per le riprese del film L'uomo che disegnò Dio, di Franco Nero. Adesso, a distanza di tempo, nel capoluogo piemontese è arrivato Tim Roth, l'attore britannico che nel corso della sua carriera ha preso parte ad alcuni dei maggiori cult cinematografici, basti pensare a Le Iene e Pulp Fiction di Quentin Tarantino, ma è stato in grado di farsi amare anche dalle nuove generazioni con una serie TV di grande successo come Lie to Me.

Non a caso, l'entusiasmo per l'arrivo di Roth a Torino è generale e coinvolge persone di ogni età che sui social si stanno già organizzando per tentare di beccare l'attore in giro per la città. Al momento non sappiamo quali saranno gli spostamenti della star ma una cosa è certa: questa sera, Tim Roth sarà protagonista di una masterclass al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Quella rappresenta già di per sé un'occasione speciale tramite la quale poter approfondire ulteriormente il talento e l'esperienza dell'attore, ma anche vederlo dal vivo e tentare di avere un contatto diretto con lui. Nel corso della masterclass, Tim Roth sarà accompagnato da Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema, e da Grazia Paganelli.

Ricordiamo che, nei prossimi giorni, Tim Roth raggiungerà Venezia per il Festival del Cinema. Al Lido, infatti, l'attore presenterà Sundown, il film in Concorso di Michel Franco. Oltre a Roth, nel cast dell'opera troviamo anche Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios, Henry Goodman, Albertine Kotting McMillan, Samuel Bottomley. Di seguito, la sinossi del film: Dal regista e sceneggiatore Michel Franco arriva una scossa improvvisa e ricca di suspense: Alice e Neil Bennett sono il cuore di una ricca famiglia inglese, in vacanza ad Acapulco con i giovani Colin e Alexa, finché un'emergenza arrivata da lontano non interrompe il loro viaggio. Quando si sconvolge un saldo ordine familiare, vengono allo scoperto tensioni inaspettate.