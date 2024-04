Tic Festival dal 12 al 14 aprile a Terni: dagli Animaux Formidable a Gabriele Rossi, tutti gli ospiti

Parte il conto alla rovescia: oggi inizia la settimana che ci porterà al weekend dedicato al Tic Festival, seconda edizione dell'evento che si svolgerà a Terni dal 12 al 14 aprile. Nel corso dei tre giorni dedicati alla musica si esibiranno sul palco numerosi artisti del panorama italiano e dello spettacolo innovativo.

Come sarà la seconda edizione del Tic Festival di Terni

Anche quest'anno i tre giorni dell'evento che si svolgerà nella cittadina umbra saranno dedicati con forti messaggi circa le principali sfide del nostro tempo, veicolate dalle riflessioni dei creator/influencer che hanno scelto di mettere la loro potenza comunicativa al servizio di grandi cause.

Ma non solo, anche musica, food, editoria e intrattenimento. Saranno più di 100 gli ospiti che saranno coinvolti all'interno della seconda edizione del TIC festival, per un'offerta culturale che prevederà più di 75 eventi.

Anche la seconda edizione del TIC Festival sarà all'insegna di una sola condizione: tutti gli eventi, in ogni location, saranno interamente gratuiti. Questo a sottolineare ancora una volta che la cultura deve essere accessibile a tutti e tutte, facendo soprattutto sì che i giovani non abbiano alcun tipo di deterrente nel partecipare a degli eventi che possano arricchirli dal punto di vista umano e culturale.

Gli ospiti musicali del fine settimana: le esibizioni sul palco di Piazza Europa

Si parte il 12 aprile, alle ore 21 in Piazza Europa salgono Eugenio Cesaro e Lorenzo Federici degli Eugenio in Via di Gioia, tra le band più rappresentative della scena musicale italiana, formatasi a Torino nel 2013 e che si racconterà del legame molto stretto tra musica e sostenibilità.

Sarà la volta poi degli Elephant Brain, che fanno tappa a Terni nel loro tour che sta macinando chilometri in tutta Italia, data su data. "Volevo dirtelo che passerà questo tempo indeciso, tornerai in un leggero sorriso..." quasi 10 anni di carriera nella musica indipendente rock italiana si raccontano con parole e canzoni che vi faranno (letteralmente) saltare.

Sabato 13 aprile, arriva il talento di Gabriele Rossi, pianista e compositore, che si è fatto conoscere a Tú sí que vales e ora spopola su TikTok. Per lui anche un momento di talk per confrontarsi su domande relative al rapporto tra musica e social: cosa significa essere un content creator musicale?

Al Tic Festival spazio anche lo spettacolo innovativo: Elettroencefalodramma, format scritto e ideato da Gianluca De Rubertis (cantautore e fondatore del duo Il Genio), che insieme a Sara Loreni (cantautrice e performer), condurranno la prima parte dello spettacolo in apertura all'esibizione di Roberto Dell'Era (Afterhours) e Davide "Divi" Autelitano, cantante e bassista de I Ministri.

Lo chiamano Rock, lo chiamano Pop alternativo, quello che è certo è che non si mai sentito prima. In questo episodio crossover, in esclusiva per il TIC, tre esponenti delle band alternative pop/rock più importanti degli ultimi anni, si uniscono per esibirsi su un unico palco.

A chiudere il TICMUSIC 2024 domenica 14 aprile in un incontro tra parole e performance live si alterneranno sul palco di Piazza Europa Andrea Ponzoni, Tommy Kuti e Animaux Formidables. Sarà l'occasione per approfondire la complessità del gigantesco mondo dell'industria musicale che si muove dietro i social network, con le testimonianze dirette dei professionisti della musica e della comunicazione.