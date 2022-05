Ti Sento: Giancarlo Giannini ospite stasera su Rai 2

Sarà Giancarlo Giannini l'ospite di Ti sento il programma cross-mediale di Pierluigi Diaco, giunto alla terza stagione, in onda stasera alle 23.40 su Rai2.

Dopo aver incontrato nelle precedenti puntate Drusilla Foer, Arisa, Christian De Sica e Raoul Bova, Pierluigi Diaco coinvolgerà il celebre attore in una esperienza "sonora" dai risvolti imprevedibili, in cui l'ascolto, l'emotività, il ricordo, si faranno racconto.

Gianni Schicchi: Giancarlo Giannini in una scena del film

Giancarlo Giannini affronterà un percorso disseminato di frammenti sonori che evocheranno storie, personaggi, voci, figure, ricordi ed emozioni che Diaco indagherà e approfondirà come sempre con tatto e sensibilità. Dieci suggestioni sonore proposte una alla volta nell'avvolgente studio di TI SENTO dove campeggeranno i disegni di Andrea Camerini, che in tempo reale interpreterà artisticamente i suoni ascoltati.

Come sempre ci sarà spazio per una canzone scelta dallo stesso Giannini che sarà ascoltata integralmente e supportata da un vestito di immagini montate dal direttore creativo Paolo Severini. Oltre ai diversi stimoli sonori e alla canzone, l'ospite sarà infine coinvolto in un semplice ma significativo esercizio utilizzando, un semplice foglio di carta su cui scrivere una frase - una dedica, una poesia, un messaggio, un verso, un appello, una semplice parola - che abbia un significato importante e attuale.

Intanto Pierluigi Diaco continua l'appuntamento radiofonico con TI SENTO su RAI RADIO2 e in visual su RAI PLAY in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 20:00 alle 21:00.