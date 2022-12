Ti sembra Natale? Anticipazioni e ospiti della puntata del 24 dicembre su Rai2 con Pierluigi Pardo

Oggi 24 dicembre su Rai2 alle 14:00 va in onda Ti sembra Natale?. Un viaggio alla scoperta delle manie e dei gusti degli italiani sulla festività per eccellenza, condotto da Pierluigi Pardo. In gara in questa puntata ci saranno Monica Caradonna e Peppone (Giuseppe Calabrese). Il montepremi di 40.000 euro in gettoni d'oro verrà devoluto alla Comunità Sant'Egidio.

Albero di Natale o presepe? Panettone o pandoro? Compri regali online? Ricicli i regali ricevuti? Qual è la canzone preferita di Natale? E il film? Le preferenze e gli usi degli italiani sulla festività per eccellenza vengono scandagliati in Ti sembra Natale?, speciale in 2 puntate di Ti sembra normale?, condotto da Pierluigi Pardo.

A rispondere alle domande-sondaggio realizzate da EuroMedia Research sono gli ospiti Monica Caradonna e Peppone (Giuseppe Calabrese), in gara in questa puntata, che tenteranno di aggiudicarsi il montepremi di 40.000 euro in gettoni d'oro, devoluto in beneficenza alla Comunità Sant'Egidio ACAP ONLUS.

In studio con Pierluigi Pardo anche Alessandra Ghisleri, direttrice di EuroMedia Research, pronta a dare ulteriori specifiche e approfondimenti statistici a ogni singolo sondaggio e gli otto personaggi che, in veste di "campioni tipo" degli italiani, con i loro aneddoti, le loro esperienze e le loro stravaganti manie entrano in gioco in alcune fasi del quiz.

A intervallare l'indagine, le interviste Vox Pop "Il paese reale", realizzate sul territorio nazionale per sentire da vicino "la pancia" degli italiani, e le divertenti incursioni di personaggi vip che in collegamento lanceranno alcune domande del gioco. Completano l'originale e inedito affresco sui costumi e le più assurde manie degli italiani quando entrano in contatto con il magnifico mondo del calcio, i contributi delle Teche Rai: un tuffo nel passato per richiamare alla memoria sketch memorabili della storia della Rai e del nostro Paese.

Il secondo e ultimo appuntamento con "Ti sembra Natale?" è previsto per sabato 31 dicembre, alle ore 14.00.