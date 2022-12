Ti sembra Mondiale? Anticipazioni e ospiti della puntata del 10 dicembre su Rai 2 con Pierluigi Pardo

Oggi 10 dicembre su Rai 2 alle 14:30 va in onda Ti sembra Mondiale?. Un viaggio alla scoperta delle manie e dei gusti degli italiani in tema di calcio e sport, condotto da Pierluigi Pardo. In gara in questa puntata ci saranno Massimiliano Rosolino e Marco Maddaloni. Il montepremi di 40.000 euro in gettoni d'oro verrà devoluto a Trenta Ore per la Vita

Qual è la partita dell'Italia che ti ha coinvolto di più? Hai esultato di più per le vittorie di Valentino Rossi o di Federica Pellegrini? Compi un rito scaramantico durante una partita della tua squadra del cuore? Sai cos'è il fuorigioco? Sono solo alcune delle domande-sondaggio realizzate da EuroMedia Research a cui Massimiliano Rosolino e Marco Maddaloni dovranno rispondere correttamente per aggiudicarsi il montepremi di 40.000 euro in gettoni d'oro, che sarà devoluto in beneficenza a Trenta Ore per la Vita.

In studio con Pierluigi Pardo Alessandra Ghisleri, pronta a dare ulteriori specifiche e approfondimenti statistici ad ogni singolo sondaggio, e gli otto personaggi che, in veste di 'campioni tipo' degli italiani, con i loro aneddoti, le loro esperienze e le loro stravaganti manie entrano in gioco in alcune fasi del quiz.

A intervallare l'indagine, le interviste Vox Pop 'Il paese reale', realizzate sul territorio nazionale per sentire da vicino 'la pancia' degli italiani, e le divertenti incursioni di personaggi vip che in collegamento lanceranno alcune domande del gioco. Completano l'originale e inedito affresco sui costumi e le più stravaganti manie degli italiani quando entrano in contatto con il magnifico mondo del Calcio, i contributi delle Teche Rai: un tuffo nel passato per richiamare alla memoria sketch memorabili della storia della Rai e del nostro Paese.