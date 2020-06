Thomasin McKenzie, la star di JoJo Rabbit nel film biografico Joika

Thomasin McKenzie, protagonista di Jojo Rabbit, sarà la star di Joika, film dedicato alla storia della ballerina Joy "Joika" Womack.

Le riprese inizieranno in Nuova Zelanda nei primi mesi del 2021 e si basa sulla vita e la carriera dell'artista.

Napier Robertson, che si occuperà della regia e della sceneggiatura, il produttore Tom Hern e Thomasin McKenzie stanno già lavorando alla pre-produzione "utilizzando l'innovativa tecnologia digitale per superare le restrizioni legate alla pandemia in corso".

Il film racconterà la storia vera di Joy "Joika" Womack, la giovane ballerina che è entrata a far parte della scuola di danza del Teatro Bolshoi a Mosca, mettendo alla prova la propria determinazione, affrontando sacrifici e lottando per dare spazio al proprio talento mentre affronta anche il primo amore.

Womack è stata una delle uniche due donne americane a entrare nell'accademia del Bolshoi, ottenendo anche i primi contratti nel campo della danza. L'artista si sta occupando della preparazione di Thomasin McKenzie e della sua controfigura per le sequenze di danza.