Thomas Mann protagonista della comedia romantica About Fate accanto a Emma Roberts

Thomas Mann sarà il protagonista, accanto a Emma Roberts, del film About Fate, un progetto descritto come una commedia romantica.

L'attore ha già recitato insieme all'amica e collega in occasione del progetto It's Kind Of a Funny Story.

In About Fate si racconterà la storia di due persone che credono nell'amore, ma sembrano incapaci di trovarne il vero significato. Una serie di inaspettati eventi li porta a incontrarsi durante un Capodanno tempestoso, dando vita a situazioni divertenti e caotiche.

I due protagonisti del film diretto da Marius Weisberg saranno Thomas Mann ed Emma Roberts. La sceneggiatura è invece firmata da Tiffany Paulsen.

Mann, recentemente, ha recitato in Kong: Skull Island e Quel fantastico peggior anno della mia vita. Tra i suoi prossimi progetti ci sarà The Chariot, accanto a John Malkovich e Rosa Salazar, e Halloween: Kills.