This is Us: morta Jas Waters, la sceneggiatrice della serie si è tolta la vita

Il mondo del cinema ha perso una stella: l'autrice Jas Waters è morta a soli 39 anni. Secondo l'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles, la causa di morte è suicidio: la sceneggiatrice di This is Us infatti si sarebbe tolta la vita mercoledì scorso.

"L'intero cast di #ThisIsUs è stato devastato dall'apprendere la morte di Jas Waters", hanno scritto gli autori di This Is Us su Twitter. "Nel tempo che abbiamo trascorso insieme, Jas ha lasciato il segno su di noi e su TUTTO il mondo dello spettacolo. Era una brillante narratrice e una forza della natura. Mandiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi cari. Era una di noi."

The entire #ThisIsUs family was devastated to learn of Jas Waters passing. In our time together, Jas left her mark on us and ALL over the show. She was a brilliant storyteller and a force of nature. We send our deepest sympathies to her loved ones. She was one of us. RIP @JasFly. pic.twitter.com/cmrh2OO8of — ThisIsUsWriters (@ThisIsUsWriters) June 10, 2020

Jas Waters è stata un'autrice di successo, che per la NBC ha scritto This Is Us e altri progetti cinematografici e televisivi, tra cui Kidding, What Men Want e Hood Adjacent With James Davis.

Sul profilo Twitter di This Is Us sono stati rimbalzati i diversi elogi fatti allo staff in merito a come hanno gestito argomenti così difficili, inclusi i disagi che Waters stava combattendo, come l'ansia. Ha anche condiviso i post dell'autrice su come stava affrontando la sua situazione, facendo sapere ai fan che non erano soli.

Fan, amici e colleghi hanno reagito alla morte di Waters su Twitter e hanno condiviso numerosi tweet di condoglianze, tra cui Dan Fogelman, Dave Holstein e Amber Riley. "Il mio cuore è con la famiglia di Jas Waters" - scrive Reese Witherspoon, che aveva collaborato con lei in passato attraverso la sua casa di produzione - "Era una donna di una gentilezza incredibile di grande talento"