The Way Home: il teaser trailer della serie con Andie MacDowell

L'attrice Andie MacDowell è la protagonista della serie The Way Home, progetto destinato a Hallmark di cui è stato condiviso il teaser trailer.

Andie MacDowell è la protagonista di The Way Home e Hallmark Channel ha condiviso il primo teaser trailer della serie, svelando inoltre che la data di uscita è prevista per domenica 15 gennaio.

Nel video si anticipa qualche dettaglio della storia portata sul piccolo schermo, con tre diverse generazioni della stessa famiglia che si confrontano.

Nella serie The Way Home, accanto ad Andie MacDowell, hanno recitato anche Chyler Leigh, Evan Williams, Sadie Laflamme-Snow, Alex Hook, Al Mukadam, Jefferson Brown, David Webster e Siddarth Sharm.

Al centro della storia ci sono tre generazioni di donne: Kat Landry (Leigh), sua figlia quindicenne Alice (Laflamme-Snow), e la madre di Kat, Del (MacDowell). Tutte sono forti, determinate e indipendenti.

Venti anni prima degli eventi hanno obbligato Kat a trasferirsi distante dalla cittadina di provincia canadese di Port Haven, dove non è ancora tornata. Alice non ha mai incontrato sua nonna e non sa i motivi per la frattura avvenuta nella sua famiglia. Con l'imminente matrimonio di Kat e un recente licenziamento, la donna decide di tornare a casa dopo aver ricevuto una lettera di Del che le chiede di tornare. Alice non è elettrizzata e la reunion non è come potevano aspettarsi. Mentre tre generazioni di donne lavorano lentamente per trovare il legame come famiglia, intraprendono un percorso illuminante e sorprendente che nessuna di loro poteva immaginare, per potersi riavvicinare.