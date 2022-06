The Unxplained, la nuova stagione da stasera su Blaze

Oggi 20 giugno alle 22.40 torna la serie che tenta di fare luce sugli eventi più misteriosi mai riportati: The Unxplained arriva in prima visione su BLAZE (Sky, canale 127).

Stasera alle 22.40 torna la serie che tenta di fare luce sugli eventi più strani e misteriosi mai riportati: la nuova stagione di The UnXplained arriva in prima visione su Blaze (Sky, canale 127).

Narratore d'eccezione della terza stagione di The UnXplained, letteralmente "l'inspiegabile", è l'attore William Shatner, più noto per aver interpretato il Capitano Kirk nella serie Star Trek, che ci condurrà alla scoperta dei grandi misteri che hanno coinvolto l'umanità esaminando con metodo e rigore scientifico i fatti riportati.

Grazie ad alcuni storici e scienziati di fama mondiale, ai resoconti dei protagonisti e alle ricostruzioni si tenta di studiare da vicino argomenti che scivolano spesso nel soprannaturale e che nascondono insospettabili verità.

A+E Networks Italia è la media company che distribuisce tre canali tematici sul territorio italiano: HISTORY Channel, il canale che racconta le storie che cambiano la Storia, trasmesso in Italia dal 2003; Crime+Investigation, il primo canale italiano interamente dedicato al real crime e BLAZE, il canale di factual entertainment fatto di personaggi, affari e sfide bizzarre e divertenti. I canali lineari sono distribuiti su Sky assieme al contenuto fruibile in versione On Demand, mentre sulle piattaforme streaming Amazon Prime Video Channels e Mediaset Infinity+ (SVOD) sono distribuiti i marchi HISTORY Play, Crime+Investigation Play e BLAZE Play.