The United States of America Vs. Vince McMahon: Blumhouse e WWE annunciano la serie tv

Blumhouse TV e WWE hanno annunciato la produzione della nuova serie The United States of America Vs. Vince McMahon.

The United States of America Vs. Vince McMahon è la nuova serie annunciata da Blumhouse TV e WWE. Il progetto rappresenta la prima rappresentazione drammatica di una parte della storia delle WEE e porta per la prima volta sugli schermi la vita e la carriera di McMahon e di altre star del settore.

Il progetto televisivo nasce dalla collaborazione tra WWE (NYSE: WWE) e Blumhouse TV, la casa di produzione di Jason Blum guidata dal presidente Chris McCumber.

The United States of America Vs. Vince McMahon approfondirà la WWE negli anni '90, all'epoca in cui Rupert Murdoch aveva acquistato il New York Post per favorire la sua massiccia infiltrazione nel panorama dei media statunitensi. Per anni, il famigerato giornalista del Post Phil Mushnick ha regolarmente pungolato il Presidente e CEO della WWE Vince McMahon nella sua rubrica. Titoli come Legislators Give WWE A Free Pass On 'Roids e McMahon Skips Through the Cemetery alla fine hanno catturato l'attenzione dell'FBI e dell'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, l'ufficio del procuratore federale più prestigioso della nazione con un tasso di condanna superiore al 96 per cento.

Nel 1994, il governo degli Stati Uniti ha quindi incriminato McMahon con l'accusa di aver presumibilmente fornito steroidi anabolizzanti agli atleti della WWE. McMahon, con la sua libertà in gioco, due bambini a casa e con la WWE sull'orlo della bancarotta, ha rifiutato di accettare un patteggiamento. Alla fine, McMahon è stato processato ed è stato assolto all'unanimità da una giuria di suoi pari e ha continuato a costruire un impero globale di intrattenimento sportivo multimiliardario.

Kevin Dunn, WWE Executive Producer & Chief of Global Television Distribution, ha dichiarato: "Jason, Chris e il loro team di Blumhouse stanno facendo un lavoro straordinario e non vediamo l'ora di fornire uno sguardo all'interno di uno dei momenti più cruciali nella storia della nostra azienda".

Chris McCumber, presidente di Blumhouse Television, ha aggiunto: "Abbiamo una saga drammatica e avvincente che attirerà lo spaccato dei fan di Blumhouse e della WWE. Dire che sono entusiasta di collaborare di nuovo con la WWE è un eufemismo".

McMahon, Dunn, Blum, McCumber e Jeremy Gold saranno i produttori esecutivi del progetto.