The Sandman, Jenna Coleman ha confermato il ritorno nella seconda stagione?

L'interprete di Johanna Constantine, Jenna Coleman, ha commentato con entusiasmo il rinnovo di The Sandman per una seconda stagione, anticipando un suo possibile ritorno.

Dopo mesi di speculazioni e rumor circolati in rete, Netflix ha finalmente rinnovato The Sandman per una seconda stagione. L'adattamento televisivo tratto da una delle opere più celebri di Neil Gaiman ha convinto tutti, scrittore compreso.

Una delle grandi protagoniste della prima stagione è stata Jenna Coleman, che ha vestito i panni di Johanna Constantine. Non sappiamo ancora se l'attrice tornerà nella seconda, ma il suo criptico messaggio sui social potrebbe averlo confermato. Jenna Coleman ha infatti postato sul suo Instagram una foto che la ritrae assieme al personaggio di Morfeo con la seguente didascalia: "Alle cose che ancora devono avvenire....".

The Sandman: Il futuro di Morfeo e del regno dei Sogni

The Sandman, di cui potete leggere la nostra recensione, segue cciò che accade a Morfeo/Sogno (Tom Sturridge), uno dei sette Eterni che regolano particolari aspetti dell'esistenza umana come morte o disperazione.

Gli episodi della prima stagione, undici in totale, sono stati visti per un totale di 69.5 milioni di ore durante la prima settimana di permanenza in catalogo, raddoppiando poi nella sua seconda i dati sfiorando quota 128.5 e aggiungendo ulteriori 77.2 milioni nella terza 53.8 nella quarta.