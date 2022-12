The Roast Of Life In Italy su Comedy Central con Davide Calgaro: anticipazioni della puntata del 14 dicembre

Mercoledì 14 dicembre The Roast Of Life In Italy torna alle 22:00 su Comedy Central con Davide Calgaro: tema della puntata Città VS Provincia.

The Roast Of Life In Italy torna su Comedy Central stasera 14 dicembre alle 22:00. Davide Calgaro, alla guida dello spin-off dello storico format di Paramount, ha scelto come tema del quarto episodio 'Città VS Provincia'. Comedy Central è visibile sul canale Sky 129 e in streaming su NOW.

Arriva un momento nella vita in cui si è chiamati a decidere dove vivere. E se per alcuni la scelta è più che semplice, per altri le variabili da considerare sono tante e tutte importanti: dove parcheggiare la macchina? Quanto è distante il supermercato? E il cinema? Nel quarto episodio di The Roast of Life in Italy, Davide Calgaro esplorerà le differenze, ma anche le opportunità, che esistono tra una vita in città VS una vita in provincia.

Nel corso della puntata Davide Calgaro intervista Johnny Faina, che con il suo team racconta in un podcast storie assurde e fantastiche ambientate nel nulla della Pianura Padana. A seguire, il conduttore intervista il pendolare Paolo Bombonato che vive in provincia da vent'anni e ha la passione del disegno. Ogni giorno nel suo tragitto casa-lavoro realizza ritratti di altri pendolari. Tra i partecipanti alla puntata anche lo storico dell'arte Costantino d'Orazio, con cui Calgaro condividerà un viaggio in auto a Roma, precisamente nel quartiere San Paolo/Ostiense, alla scoperta degli edifici più orribili della città, costruiti per rilanciare le zone più periferiche della città, purtroppo senza successo. Infine, il comico incontra Maurizio, proprietario di un ristorante fusion, che unisce la cucina pugliese a quella giapponese, che condivide la sua esperienza di ristoratore che dal Sud Italia si trasferisce in una grande città del Nord e la criminologa Margherita Carlini per parlare delle differenze tra piccole e grandi città dal punto di vista dei tassi di criminalità.

Nel nuovo show firmato Comedy Central. Davide Calgaro, giovanissimo comico che ha esordito nella quarta stagione di Stand Up Comedy, indagherà, durante ogni puntata, grandi temi sociali mettendo a confronto due punti di vista opposti con l'aiuto di esperti delle varie tematiche, filtrando tutto attraverso il suo linguaggio ironico e pungente. Inoltre, tra un'intervista e l'altra il comico commenterà tesi e antitesi della puntata davanti a un pubblico, con suoi monologhi satirici.

Special guest di ogni puntata il divulgatore scientifico e youtuber Barbascura X che, con la sua rubrica "vox pop", raccoglierà le testimonianze degli italiani intervistando passanti e gente comune con domande tanto irriverenti quanto scomode.

Il Roast non si ferma in TV, ma prosegue sui canali social di Comedy Central con la terza stagione de "The Commentary" con Barbascura X. Lo youtuber e divulgatore scientifico esplorerà gli argomenti di puntata demolendoli con il suo umorismo dissacrante.