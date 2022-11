The Roast Of Life In Italy su Comedy Central con Davide Calgaro: anticipazioni della puntata del 30 novembre

Stasera 30 novembre The Roast Of Life In Italy torna alle 22:00 su Comedy Central: Davide Calgaro affronterà il tema della legalizzazione delle droghe leggere.

The Roast Of Life In Italy torna stasera 30 novembre alle 22:00 su Comedy Central (canale Sky 129 e in streaming su NOW). Davide Calgaro, alla guida dello spin-off dello storico format di Paramount, nel secondo episodio dello show, insieme ad un magistrato, un cartomante, due scienziate e altri ospiti di spicco, metterà a confronto uno dei temi più divisivi del nostro Paese: la legalizzazione delle droghe leggere.

Nel corso della puntata il giovane Calgaro incontrerà vari personaggi che quotidianamente si trovano a contatto con droghe leggere per i motivi più disparati. Mattia Santori, fondatore del movimento di protesta Sardine, che ha recentemente dichiarato di coltivare tre piante di marijuana a casa sua; Paolo Poli, membro della SIRCA (Società Italiana per la Ricerca sulla Cannabis) e innovatore nell'uso della marijuana nei trattamenti medici. Calgaro avrà anche l'opportunità di visitare il centro di addestramento di cani antidroga K9 Service e incontrare Luigi Congedo, addestratore, ed il suo cane; quindi, si recherà presso la sede CREA, una fabbrica statale di talee di piante di cannabis in Italia, per scoprire gli aspetti più rilevanti di questa produzione. Infine, Davide farà una seduta dall'astrologo Alessio, al quale chiederà di indagare il futuro della legalizzazione delle droghe attraverso i tarocchi.

Nel nuovo show firmato Comedy Central Davide Calgaro, giovanissimo comico che ha esordito nella quarta stagione di Stand Up Comedy, indagherà, durante ogni puntata, grandi temi sociali mettendo a confronto due punti di vista opposti con l'aiuto di esperti delle varie tematiche, filtrando tutto attraverso il suo linguaggio ironico e pungente. Inoltre, tra un'intervista e l'altra il comico commenterà tesi e antitesi della puntata davanti a un pubblico, con suoi monologhi satirici.

Special guest di ogni puntata il divulgatore scientifico e youtuber Barbascura X che, con la sua rubrica "vox pop", raccoglierà le testimonianze degli italiani intervistando passanti e gente comune con domande tanto irriverenti quanto scomode.

Il Roast non si ferma in TV, ma prosegue sui canali social di Comedy Central con la terza stagione de "The Commentary" con Barbascura X. Lo youtuber e divulgatore scientifico esplorerà gli argomenti di puntata demolendoli con il suo umorismo dissacrante.