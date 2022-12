The Roast Of Life In Italy, Davide Calgaro torna stasera su Comedy Central: anticipazioni del 21 dicembre

Stasera 21 dicembre The Roast Of Life In Italy torna alle 22:00 su Comedy Central con Davide Calgaro: tema della puntata Social Pro Vs Contro

The Roast Of Life In Italy torna su Comedy Central stasera 21 dicembre alle 22:00. Davide Calgaro, alla guida dello spin-off dello storico format di Paramount, ha scelto come tema del quinto episodio 'Social Pro Vs Contro'. Comedy Central è visibile sul canale Sky 129 e in streaming su NOW.

I social media sono ormai diventati imprescindibili nella vita di tutti i giorni. Nel quinto episodio di The Roast of Life in Italy, nsieme al conduttore Davide Calgaro scopriremo quali sono i Pro Vs Contro di una vita sempre più filtrata da quello che mostriamo, e vediamo, sui social.

All'inizio della puntata Davide Calgaro intervista la giornalista e scrittrice Diletta Parlangeli con la quale analizzerà i lati positivi dei social media, come ad esempio la possibilità di connettere facilmente le persone annullando le barriere spazio-temporali. A seguire il comico incontra don Alberto Ravagnani, giovane prete che utilizza i social per diffondere messaggi religiosi ai giovani.

Nel corso della puntata Calgaro incontra anche il giornalista Alessio Brunialti, con il quale condivide riflessioni sull'hate speech e su come gli utenti siano soliti inserire commenti furiosi sotto qualsiasi tipo di post, e Francesco Oggiano, giornalista, con cui affronta il tema delle fake news e fuck news (notizie incomplete, che tolgono alcuni dettagli o il contesto, e che come conseguenza fanno indignare). Infine, Davide incontra lo psicologo Gerry Grassi che tratta le dipendenze legate ai social media e alla pornografia, e cura i suoi pazienti con il metodo dell'ipnosi di Erickson.

Nel nuovo show firmato Comedy Central, Davide Calgaro, giovanissimo comico che ha esordito nella quarta stagione di Stand Up Comedy, indaga, durante ogni puntata, grandi temi sociali mettendo a confronto due punti di vista opposti con l'aiuto di esperti delle varie tematiche, filtrando tutto attraverso il suo linguaggio ironico e pungente. Inoltre, tra un'intervista e l'altra il comico commenta tesi e antitesi della puntata davanti a un pubblico, con suoi monologhi satirici.

Special guest di ogni puntata il divulgatore scientifico e youtuber Barbascura X che, con la sua rubrica "vox pop", raccoglierà le testimonianze degli italiani intervistando passanti e gente comune con domande tanto irriverenti quanto scomode.

Il Roast non si ferma in TV, ma prosegue sui canali social di Comedy Central con la terza stagione de "The Commentary" con Barbascura X. Lo youtuber e divulgatore scientifico esplorerà gli argomenti di puntata demolendoli con il suo umorismo dissacrante.