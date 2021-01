The Roast of Italy: Francesco De Carlo torna stasera su Comedy Central

The Roast of Italy, il nuovo programma observational di Francesco De Carlo, prosegue il viaggio attraverso le passioni, gli usi e la cultura italiana con una nuova puntata stasera su Comedy Central alle 22.00 (canale 128 di Sky e in streaming su NOW TV).

Una lettura ironica dei protagonisti e delle storie del nostro paese restituita con leggerezza e voglia di rovesciare le regole. In questo nuovo appuntamento De Carlo cercherà di conquistare un'inaspettata fetta di pubblico femminile: le signore anziane! Come si fa a piacere alle vecchie signore? Come si diventa popolari tra le nonne? Domande immense da cui già si intravede la sceneggiatura di un una tappa del viaggio fatta di confessioni e divertenti aneddoti reali.

Francesco De Carlo ha un pubblico piuttosto eterogeneo, c'è però una categoria precisa di persone che lo segue meno assiduamente degli altri; e sono proprio le signore più grandi: forse non capiscono la sua comicità? Una nuova sfida accolta con entusiasmo e divertimento, che parte dall'ascolto del presente e di un fantastico pubblico di signore che ispireranno il lavoro dello stand up comedian italiano. Un primo passo per arrivare a conoscere questo target di donne così interessante e ricco di suggestioni. Per scoprire i loro segreti, De Carlo si metterà in viaggio, con un pulmino on the road, insieme a tre anziane vedove e proverà a conquistarle, cercando di entrare nei loro cuori e pescando nel loro mondo storie e spunti interessanti e realizzare anche alcuni dei loro desideri più grandi.

Una nuova indagine brillante e itinerante che dà forma ad un programma fatto per mettere in discussione ogni aspetto della vita e della società. Durante i suoi show De Carlo prende in giro innanzitutto sé stesso (la sua pigrizia, la sua difficoltà di relazionarsi con le donne, la mancanza di tatto), compiendo in prima persona delle vere e proprie immersioni emotive, costellate di ironia incontri e momenti di riflessione, che l'artista traduce in pezzi di stand up comedy irriverenti e inerenti ai temi di puntata. Un percorso molto importante e impegnativo per il comico italiano che, per girare il programma non si è mai risparmiato.