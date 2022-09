The Real Bling Ring: rapine a Hollywood, su Netflix in streaming da oggi

The Real Bling Ring: rapine a Hollywood, la miniserie docu sulle vere rapine che hanno colpito la terra delle star americane, sbarca su Netflix in streaming da oggi.

The Real Bling Ring: rapine a Hollywood, la miniserie docu sulle vere rapine che hanno colpito la terra delle star americane, sbarca su Netflix in streaming da oggi 21 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Nonostante abbia ispirato un reality e un film di Hollywood, la vera storia delle rapine del "Bling Ring" non è mai stata raccontata... almeno finora. A dieci anni dai noti crimini, i colpevoli hanno scontato la pena in carcere e adesso ripercorrono gli eventi reali dietro le effrazioni compiute a Hollywood Hills che hanno tenuto la nazione col fiato sospeso.

Oltre a rappresentare un racconto con una morale per gli adolescenti di oggi, la docuserie mostra cosa può accadere quando una società ossessionata dalla fama e dalla celebrità si scontra con l'ascesa dei social media e perde il controllo della situazione. Nella miniserie vedremo interviste ad Alexis Haines (Neiers), Nick Norgo (Prugo), Andrea Arlington-Dunne, Gabrielle Hames, Audrina Patridge e Perez Hilton.

Produttori esecutivi sono Lawrence Walford, Rob Davis e Alastair Cook, menter alla produzione e alla regia della serie c'è Miles Blayden-Ryall, che ha diretto già documentari apprezzati come Life and Death Row, Il lato oscuro dello sport e Sex on trial.