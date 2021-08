The Prince, la serie tv sulla Famiglia Reale britannica al centro delle polemiche: ecco perché

The Prince, la nuova serie animata di HBO Max che prende in giro la famiglia reale britannica, è stata fortemente criticata dal pubblico e soprattutto dalla critica del Regno Unito per la sua rappresentazione del principe George, definita "inappropriata" e "irrispettosa".

Su HBO Max ha da poco debuttato The Prince, il cartone animato che offre uno sguardo satirico sulla famiglia reale britannica, descritta attraverso gli occhi del principe George, doppiato dal creatore dello show, Gary Janetti (sceneggiatore de I Griffin). La serie è costituita da 12 episodi e coinvolge anche Orlando Bloom come doppiatore del principe Harry e Sophie Turner che invece presta la voce alla principessa Charlotte.

Al momento Kensington Palace non ha commentato la serie, la quale rappresenta solo l'ultimo tentativo di deridere il piccolo principe che di recente ha ricevuto commenti poco gentili sul web anche per il suo outfit mostrato a Wembley per la fase finale di Euro 2020. Per quanto riguarda la serie animata, però, gli utenti dei social hanno scelto di schierarsi in difesa di George, criticando fortemente il ritratto insensibile che lo show fa del giovane figlio del principe William e della duchessa Kate Middleton (doppiati nello show da Iwan Rheon e Lucy Punch). Il bambino viene infatti raffigurato come un ragazzino viziato, che chiede "tè che non sappia di urina" e che definisce la regina Elisabetta nei modi peggiori. "Usare un bambino in questo modo è disgustoso. Chi diavolo ha dato il via libera per questa cosa?" ha scritto un utente, e molti altri hanno sostenuto che prendere in giro i bambini dovrebbe essere "vietato", anche quando si tratta di una parodia.

"Questo è inappropriato. E irrispettoso. I bambini sono tutti innocenti. Questo dovrebbe essere ritirato e mai più mostrato", ha twittato un secondo utente, mentre in un altro post si legge: "No no no no. Ok gli adulti della famiglia reale, va bene, fai quello che vuoi con loro. Ma George e gli altri bambini reali dovrebbero essere lasciati in pace". Un altro utente, infine, ha affermato che lo spettacolo "potrebbe sottoporre bambini reali a bullismo e molestie".

Anche la critica internazionale non ha risparmiato The Prince. Il The Sun, ad esempio, ha definito "crudele" e "vergognoso" il modo in cui Janetti ha scelto di raffigurare il principe Filippo, scomparso di recente ma comunque presente nello show. "Certo, la famiglia reale non è intoccabile e può essere criticata ma almeno i bambini dovrebbero essere lasciati in pace", scrive Spectator, mentre il Daily Mail ha puntato il dito contro Harry e Meghan, scrivendo: "Loro che sono sempre così attenti alla salute mentale, perché non hanno speso una parola in difesa del piccolo George?".