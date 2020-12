The Prince: Amazon Prime UK abolisce il film LGBT cileno per "contenuti offensivi"

Il film cileno The Prince (El Principe) è stato bandito dal catalogo di Amazon Prime nel Regno Unito per contenuti offensivi che si scontravano con le linee guida dello streamer.

The Prince: un'immagine del film

Nelle scorse ore Deadline ha riportato la notizia della scelta da parte di Amazon Prime di escludere dal catalogo del Regno Unito The Prince, il film cileno diretto da Sebastian Munòz e basato su un romanzo di Mario Cruz dei primi anni settanta. L'opera del 2019 è ambientato proprio intorno al 1970, nel mezzo dello sconvolgimento politico del Cile, all'interno del carcere di San Bernardo, e racconta la vita dei detenuti, fatta di lealtà, ricerca dell'identità sessuale, violenza e potere. The Prince contiene sicuramente scene esplicite ed oscure, ma è stato ampiamente elogiato per la sua gestione senza compromessi dei vari argomenti trattati, arrivando anche a vincere il Queer Lion Award al Festival del cinema di Venezia lo scorso anno. C'è da sottolineare comunque che, nonostante l'abolizione dal catalogo streaming, il DVD del film, contenente la medesima versione incriminata, è ancora disponibile per l'acquisto tramite Amazon. The Prince continua inoltre ad essere visibile in streaming su numerose altre piattaforme come Apple TV e Google Play.

The Prince, un'immagine promozionale del film

"Siamo ovviamente molto preoccupati e perplessi per la sentenza di Amazon", ha detto a Deadline il direttore generale di Peccadillo Pictures, Tom Abell. "Abbiamo cercato di ribaltare la loro decisione senza alcun risultato e non riusciamo a capire perché, mentre abbiamo un supporto enorme da tutte le altre piattaforme, loro abbiano preso questa posizione". Abell ha quindi aggiunto: "Non possiamo negare che The Prince contenga alcune scene esplicite ed audaci, ma questo è ciò che lo contraddistingue e lo rende un film così tanto apprezzato. Certamente non contiene nulla che non sia stato visto già precedentemente in un dramma carcerario o in alcune produzioni di Amazon".

Di seguito, riportiamo la sinossi di The Prince: Nella Santiago del Cile degli anni settanta il ventenne Jaime viene rinchiuso in prigione a causa del violento e inspiegabile omicidio del suo migliore amico. In carcere incontra Riccardo, detto 'lo stallone', un uomo più maturo che diventa il suo mentore, educandolo alla vita in prigione e al sesso. Nonostante la dura vita in carcere, fatta di liti e violenza delle guardie, i due si innamorano. Jaime diventa così "Il principe" e negli anni dietro alla sbarre ha modo di scoprire la sua sessualità e i reali motivi che lo hanno condotto in carcere.