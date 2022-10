The Playlist, su Netflix in streaming da oggi

The Playlist, la nuova miniserie che racconta la nascita di Spotify tramite la storia di Daniel Ek, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 13 ottobre 2022.

The Playlist, la nuova miniserie sulla nascita di Spotify tramite la vita dell'imprenditore tech svedese Daniel Ek, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 13 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

The Playlist è incentrata sul giovane imprenditore tech svedese Daniel Ek e sui suoi principali partner, che hanno rivoluzionato un intero settore offrendo musica in streaming in modo gratuito e legale in tutto il mondo. La storia racconta come convinzioni incrollabili, una forza di volontà inesorabile e grandi sogni possano aiutare gli individui a mettere in discussione lo status quo e a cambiare il modo in cui ascoltiamo la musica.

La serie, diretta da Per-Olav Sørensen e scritta da Christian Spurrier, segue una trama simile a quella del film di Aaron Sorkin del 2010 The Social Network, con una rappresentazione immaginaria del co-fondatore e CEO di Spotify, Daniel Ek. L'attore di Vikings Edvin Endre interpreterà Ek, mentre Christian Hillborg interpreterà l'amico di Ek e co-fondatore di Spotify, Martin Lorentzon. La storia segue Ek e la sua dedizione nel trasformare la pirateria musicale in musica in streaming, una mossa che ha rimodellato l'industria musicale e il modo in cui gli ascoltatori pagano per la musica.