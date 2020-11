The Peasants: svelati i dettagli del nuovo film di Dorota Kobiela dopo il successo di Loving Vincent

The Peasants sarà il nuovo film realizzato dal team di Loving Vincent, e i produttori hanno ora rivelato i dettagli dell'atteso progetto diretto da Dorota Kobiela, che verrà distribuito in Francia grazie a The Jokers.

Il lungometraggio ispirato alla vita di Vincent Van Gogh aveva incassato oltre 50 milioni di dollari ai box office e la nuova opera sarà realizzata con la stessa tecnica legata alla creazione di dipinti.

Il film The Peasants racconterà la storia del romanzo scritto da Wladyslaw Reymont seguendo gli amori e la vita delle persone che fanno parte di una piccola comunità nel diciannovesimo secolo, dove le regole e le tradizioni stabiliscono il ruolo di tutti.

Sessanta artisti creeranno le tele in tre studi situati in Polonia, Serbia e Ucraina. Le immagini verranno poi animate usando le Painting Animation Work Stations, una tecnica che permette di fondere animazione e arte.

Manuel Chiche, presidente di The Jokers, ha dichiarato: "The Peasants, diretto dall'estremamente talentuosa Dorota Kobiela è una storia potente sulla lotta per la libertà di una giovane donna alla fine del diciannovesimo secolo. La libertà di scegliere, la libertà del suo spirito, per cui ancora, sfortunatamente, combattono le donne del ventunesimo secolo".