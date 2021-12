The Metal Men: Ron Clements e John Musker al lavoro sul film animato della DC

Le leggende dell'animazione Ron Clements e John Musker stanno sviluppando il film animato The Metal Men, tratto dai fumetti della DC.

The Metal Men diventerà un film animato che espanderà il DC Universe grazie alla collaborazione con le leggende del settore Ron Clements e John Musker, già autori di successi come La Sirenetta e Aladdin.

Il progetto tratto dai fumetti sarà prodotto da Warner Animation Group con il sostegno di Allison Abbate, già nel team di La sposa cadavere e Il gigante di ferro.

Ron Clements e John Musker collaboreranno con Celeste Ballard, sceneggiatrice di Space Jam - New Legends per sviluppare The Metal Men, di cui dovrebbero essere anche i registi.

Il progetto si basa sugli eroi creati nel 1962 da Robert Kanigher e Ross Andru. Al centro della trama ci sono lo scienziato William Magnus e le sue creazioni: sei robot tecnologicamente avanzati che hanno i poteri e le personalità associate ai rispettivi metalli: oro, ferro, piombo, stagno, mercurio e platino.

Le storie raccontate nei fumetti hanno mostrato i personaggi alle volte in fuga dagli agenti del governo e persino trasformati in robot assassini. Gli eroi sono poi apparsi nelle serie animate della DC a partire dagli anni '90, ma ogni tentativo di sviluppare un film live-action che li vedesse protagonisti non è mai andato oltre le prime fasi di sviluppo.