The Lost Symbol: il trailer della serie tratta dal romanzo di Dan Brown

La serie The Lost Symbol, prodotta per la piattaforma di streaming Peacock e tratta dal libro di Dan Brown, ha ora un trailer.

The Lost Symbol, la serie ideata come prequel delle avventure di Robert Langdon, ha ora un trailer che regala le prime anticipazioni riguardanti il mistero che dovrà risolvere il personaggio creato da Dan Brown.

Nel video si vede infatti cosa accade quando il giovane si ritrova ad andare in cerca del proprio mentore risolvendo enigmi e individuando indizi utili.

La serie The Lost Symbol, inizialmente intitolata Langdon, avrà come protagonista Ashley Zukerman nel ruolo di Robert Langdon. Quando il suo mentore viene rapito, il giovane si ritrova incastrato in un puzzle potenzialmente mortale. La CIA lo costringe a collaborare con una task force dove scoprirà l'esistenza di una letale cospirazione.

Il simbolo perduto, pubblicato nel 2009, è il terzo romanzo della serie di Robert Langdon che include anche Il codice Da Vinci e Angeli e Demoni. Lo show sarà prodotto da Imagine Television Studios, CBS Television Studios e Universal Television. Dan Brown si occuperà della produzione esecutiva dello show insieme a Cerone, Brian Grazer e Ron Howard, regista dei tre adattamenti cinematografici dei romanzi di Dan Brown.

Nel cast della serie, in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming, ci sono anche Valorie Curry, Sumalee Montano, Rick Gonzalez, Eddie Izzard, e Beau Knapp.