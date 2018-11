The Liberator: Netflix annuncia la serie animata sulla seconda guerra mondiale

The Liberator sarà la nuova serie animata di cui Netflix ha ordinato la produzione di quattro episodi e che racconterà eventi realmente accaduti durante la seconda guerra mondiale.

Il progetto si basa sul libro The Liberator: One World War II Soldier's 500 Day Odyssey scritto da Alex Kershaw. Il protagonista sarà il soldato americano Felix Sparks, dell'Oklahoma, che si ritrova in un'unità composta prevalentemente da cowboy, nativi americani e messicani-americani che affrontano vari eventi come l'arrivo in Italia e la liberazione dei prigionieri dal campo di concentramento di Dachau.

Jeb Stuart (Trappola di cristallo) sarà autore e produttore esecutivo della serie che sarà la prima usare la nuova tecnologia chiamata Trioscope Enchanced Hybrid Animation, in grado di unire animazione e perfomance in live-action, dando quindi un nuovo livello di emozioni e realismo agli eventi raccontati.

A produrre lo show saranno A+E Studios in collaborazione con Unique Features e School of Humans.