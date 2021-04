The Lesbian Guide to Straight Sex, da oggi su Discovery+ la serie che farà bene soprattutto alle coppie etero

Arriva oggi su Discovery+ The Lesbian Guide to Straight Sex, la serie che ha rivoluzionato le abitudini sessuali delle coppie etero.

Arriva oggi su Disovery+ l'innovativo programma The Lesbian Guide to Straight Sex, la serie che rivoluzionerà le abitudini tra le lenzuola di tanti etero un po' annoiati. Come mai? Perché vede 4 lesbiche "guru" dell'amore dispensare consigli per ravvivare la vita sessuale di alcune coppie etero.

La nostra squadra di "maestre" è formata da: Gen esperta di psicologia del sesso, Ali H, maestra di anatomia, Jade, fashionista e appassionata di sex toy e Maria la regina del body positive e della fiducia nel proprio corpo.

Studi alla mano dimostrano che le donne lesbiche fanno sesso più a lungo e sperimentano più orgasmi rispetto alle donne eterosessuali, riusciranno le nostre coppie eterosessuali a migliorare la loro intesa a letto grazie agli utili consigli e suggerimenti pratici dettati dalle coppie gay?

Armate di suggerimenti, masterclass e dimostrazioni, niente è fuori dai limiti consentiti per la nostra squadra di guru.

Si inizia con i problemi di menopausa della prima coppia formata da Mollie e Ian, alle difficoltà che hanno Abi e Dale nel ravvivare un rapporto dopo essere diventati genitori, fino ad arrivare a migliorare la vita sessuale di Ayesha e Yazin, una coppia cresciuta in un ambiente musulmano estremamente rigoroso. Dal cunnilingus ai giocattoli sessuali, dai discorsi erotici, workshop di squirting all'uso degli strap-on, Gen, Ali H, Jade e Maria visiteranno le case di ogni coppia armate di consigli pratici per soddisfare tutte le curiosità della coppia e rafforzare la loro relazione amorosa.