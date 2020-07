The Legend of Sergio Ramos: in arrivo la nuova serie su Amazon Prime Video

Sergio Ramos torna con una nuova serie Amazon original spagnola, The Legend of Sergio Ramos, presentata oggi dal portale.

Dopo il successo mondiale di El Corazon de Sergio Ramos, nominato a tre Daytime Emmy Award, Prime Video annuncia una nuova serie originale spagnola in sei episodi sulla vita del leggendario giocatore, capitano del Real Madrid e della Nazionale spagnola, che sarà disponibile nel 2021 dal titolo The Legend of Sergio Ramos.

La serie ripercorrerà le tappe cruciali della carriera di Ramos, i sacrifici, i momenti di gloria e le battute d'arresto nella storia di un calciatore iconico, atleta che, dopo 15 anni ad altissimo livello, continua a dare tutto allo sport che ama come se fosse il primo giorno. La serie è una produzione Endemol Shine Iberia, con il produttore esecutivo Javier Pereira e diretta da José Rueda.

Sergio Ramos è uno dei giocatori più vincenti della penisola iberica ed è considerato uno dei migliori interpreti del ruolo di difensore. Calcisticamente ha avuto la sua crescita nel Siviglia prima di finire nel Real Madrid nel lontano 2005, dove ha vinto ben quattro campionati tra il 2006 e il 2016. In più tra i vari successi troviamo quattro Supercoppe spagnole, quattro UEFA Champions League, due Coppe del Re, tre tre Supercoppe UEFA e quattro Coppe del mondo per club FIFA, oltre a essere stato nominato per quattro volte miglior difensore del campionato spagnolo e vincitore del Pallone d'Oro della Coppa del mondo per club FIFA.

Prime Video ha già regalato ai fan di Sergio Ramos grandi gioie: nel 2019 abbiamo assistito, infatti, a El Corazón de Sergio Ramos, docu-serie in 8 episodi in cui abbiamo scoperto un po' della vita di Sergio, dai dietro le quinte nei suoi ambienti più intimi a tutta la stagione di campionato tra il 2018 e il 2019.