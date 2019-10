The Last of Us 2 in preordine su Amazon a prezzo scontato

Il videogame di Last of Us 2, che sarà ufficialmente in vendita dal 21 febbraio 2020, è ora in prevendita su Amazon a prezzo scontato!

The Last of Us 2 è finalmente in preordine su Amazon e a prezzo scontato. La data di messa in vendita effettiva, il 21 febbraio 2020, era stata comunicata appena 10 giorni fa da Sony e Naughty Dog con un trailer.

The Last of Us 2 sarà disponibile nell'edizione standard (che potete preordinare qui), in quella da collezione (comprendente una statuetta di Ellie, la replica esatta del suo braccialetto, una confezione di SteelBook su misura, un libretto di 48 pagine pubblicato da Dark Horse, un set di spille, cinque adesivi e una stampa), nella "Ellie edition" (comprende la replica dello zaino di Ellie, una toppa ricamata, un vinile con la colonna sonora del gioco), in una special edition (che potete preordinare qui) che comprende tutti i contenuti digitali dell'Ellie Edition e dell'edizione da collezione, oltre che in un'edizione digitale deluxe.

Nel videogame The Last of Us Part II Ellie ha ora diciannove anni e sembra aver trovato pace e tranquillità a Jackson, stringendo anche dei legami che vengono spezzati da un atto violento. Ellie sarà spinta, dunque, dalla voglia di farsi giustizia da sola e guadagnare la propria vendetta, pur dovendo fare sempre estrema attenzione in un mondo pieno di ostilità Il game director Neil Druckkman ha dichiarato: "Abbiamo iniziato a lavorare a questo gioco oltre cinque anni fa ed è difficile descrivere l'immensa pressione di dover essere all'altezza del primo gioco. Sappiamo quanto amiate questo mondo e i suoi personaggi, specialmente Ellie e Joel. Credetemi, anche noi siamo fan. Li amiamo. Ed è per questo che abbiamo trascorso cinque anni per realizzare un gioco che pensiamo renda loro giustizia, raccontando una storia piena di sfumature che affronta la domanda: fino a dove vi spingereste per fare giustizia contro le persone che hanno fatto del male a chi amate?".