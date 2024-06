The Institute: la serie tratta da Stephen King ha trovato i suoi protagonisti

The Institute è il titolo della nuova serie tratta da uno degli universi letterari di Stephen King, il romanzo L'istituto, pubblicato nel 2019, e prodotta da MGM+. Dopo aver dato il via libera alla produzione, è iniziato il casting degli attori che vi reciteranno.

Il romanzo è descritto come 'una storia drammatica e straziante di bene contro male', e la serie sarà composta da otto episodi che entreranno in produzione entro fine anno in Nuova Scozia. Alla regia ci sarà Jack Bender, che fungerà da produttore esecutivo insieme a Benjamin Cavell, designato come sceneggiatore.

Cast di star

I protagonisti della serie saranno Ben Barnes e Mary-Louise Parker. Barnes interpreterà Tim Jamieson, un personaggio che viene descritto come 'un ex poliziotto disilluso che accetta un lavoro da guardiano notturno in una piccola città'. Parker sarà invece 'l'affascinante direttrice dell'istituto dal pugno di ferro'.

Ben Barnes in una scena di Dorian Gray

The Institute racconta la storia di un ragazzino di 12 anni di nome Luke Ellis, che un giorno si sveglia in una losca struttura chiamata L'istituto. Si unirà ad un gruppo di bambini con poteri speciali che, proprio come lui, sono stati tutti rapiti per la stessa misteriosa ragione.

La sinossi della serie spiega che 'quando il dodicenne genio Luke Ellis viene rapito si risveglio nell'Istituto, una struttura piena di bambini che sono arrivati lì nello stesso modo in cui è arrivato lui e che possiedono tutti delle abilità insolite. In una vicina città, l'ex poliziotto tormentato Tim Jamieson (Barnes) è arrivato per cercare di iniziare una nuova vita ma la pace e la tranquillità non dureranno, poiché la sua storia e quella di Luke sono destinate ad intrecciarsi'.

Ben Barnes è reduce dalla partecipazione alla serie Netflix di Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities, mentre Mary-Louise Parker è nel cast del film a tecnica mista Picchiarello al campo estivo, disponibile su Netflix.