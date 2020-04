The Hellfire Club: il romanzo di Jake Tapper diventa una serie tv HBO Max

The Hellfire Club, il romanzo scritto da Jake Tapper, è al centro di un adattamento televisivo in fase di sviluppo per HBO Max.

La piattaforma digitale debutterà negli Stati Uniti il 27 maggio e coinvolgerà nel team di produttori anche lo scrittore e giornalista, autore del libro.

Il romanzo The Hellfire Club è stato pubblicato da Little Brown nel 2018 e racconterà la storia di Charlie Marder, un giovane membro del Congresso che arriva a Washington D.C. negli anni '50 dopo la misteriosa morte del suo predecessore.

Il giovane al centro del romanzo scritto da Jake Tapper si ritrova così trascinato nel pericoloso mondo della politica all'apice della Paura Rossa di Joe McCarthy. L'uomo e sua moglie Margaret devono scoprire in fretta chi è un amico e chi è un nemico. La situazione complicata prende una svolta inaspettata con un incidente fatale in macchina che porta Charlie e Margaret in un mondo nascosto di accordi nascosti, società segrete e un piano che potrebbe cambiare il corso del mondo. Quando Charlie scopre una cospirazione che raggiunge gli strati più alti del governo, deve lottare non solo per i suoi principi e la sua nuova carriera politica, ma anche per la sua vita.