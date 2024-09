The Front Room, Brandy ammette: "Non sapevo in che cosa mi stessi cacciando"

Brandy Norwood è stata intervistata da Screenrant e ha confessato come non sapesse in che cosa si stesse cacciando quando accettò di recitare in The Front Room, l'opera prima di Max e Sam Eggers. Negli ultimi anni l'attrice e cantante ha vissuto una rinascita professionale.

Nel nuovo thriller, recita al fianco di Kathryn Hunter. The Front Room è la storia di una giovane coppia costretta a prendersi cura di una matrigna con la quale non avevano più rapporti. L'approccio con il film è stato piuttosto traumatico per la performer.

Inconsapevole

"Non sapevo davvero in cosa mi stessi cacciando" ha raccontato Norwood "quando ho letto il copione per la prima volta. Sapevo che era molto impegnativo, ed era davvero pieno di emozioni. Emotivamente era un saliscendi. Ma non l'ho davvero capito fin quando non ho incontrato Kathryn e poi Sam e Max, e Andrew Burnham, e ho capito di cosa si trattasse davvero; essere nelle scene, reagire, essere sempre all'erta come attrice. Non l'ho capito davvero finché non sono arrivata lì ma sono così contenta di averlo fatto!".

Brandy Norwood con Ryan Rottman e Jessica Stroup in una puntata di 90210

Insieme alla co-protagonista Kathryn Hunter, Brandy Norwood ha stretto un solido rapporto anche fuori dal set nonostante nel film siano rivali:"Abbiamo fatto delle prove ma c'era un legame tra noi anche fuori dal set e ne abbiamo appena parlato quindici minuti fa, di quanto eravamo vicine e di quanto fossimo connesse fuori dal film. E poi, quando le telecamere iniziavano a girare, dovevamo essere nemiche. È stato un po' strano passare dal legare e farle un sacco di domande sulla sua vita all'andare sul set e lanciarle dell'acqua addosso, o fare qualcosa di folle".

The Front Room uscirà negli Stati Uniti il 6 settembre. Nel cast dell'adattamento cinematografico dell'omonimo racconto di Susan Hill, oltre a Brandy Norwood e Kathryn Hunter, anche Andrew Burnap e Neal Huff.