The Floor - Ne rimarrà solo uno: Stasera su Rai 2 il nuovo game con Ciro e Fabio dei The Jackal, anticipazioni

Stasera su Rai 2 inizia The Floor - Ne rimarrà solo uno, il nuovo game in sei puntate condotto da Ciro e Fabio dei The Jackal:: ecco le anticipazioni e le regole del gioco.

Questa sera, 2 gennaio 2024, in prima serata alle 21:00 su Rai 2, andrà in onda la prima puntata di The Floor - Ne rimarrà solo uno, il nuovo game show in sei serate condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Qui di seguito sono fornite le anticipazioni del programma, inclusi il numero di concorrenti, le prove e il montepremi che il vincitore si aggiudicherà al termine dei sei episodi.

Ciro Priello e Fabio Balsamo Conduttori di The Floor: Un Quiz di Cultura Generale per Tutta la Famiglia

Il game show The Floor, condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, è una delle novità più attese della stagione televisiva. Con 100 concorrenti, 100mila euro in palio e soli 45 secondi per vincere, il programma promette emozioni e suspense.

In Olanda, dove è stato lanciato, è diventato un fenomeno televisivo, posizionandosi tra i programmi più visti della stagione 2023.

Struttura del Programma: Duello di Conoscenze e Montepremi da 100mila Euro

The Floor è un quiz di cultura generale per tutta la famiglia, con concorrenti esperti in diverse materie. Dai modi di dire ai personaggi dei film, dagli eventi storici ai brani musicali, i duellanti si sfidano su argomenti di loro scelta.

Il vincitore di ogni puntata conquisterà un premio in denaro, mentre chi riuscirà a dominare l'intero campo da gioco dopo 6 puntate e 99 duelli si aggiudicherà il montepremi finale.

Le Nuove Star della TV

Ciro Priello e Fabio Balsamo, noti per i loro sketch sui social nel gruppo "The Jackal", sono le nuove star della TV che conducono The Floor. Amati dai giovani per la loro vitalità e ironia, si mettono alla prova per conquistare il pubblico sia a casa che in studio.

Dove vedere The Floor

The Floor - Ne rimarrà solo uno andrà in onda stasera stasera 2 gennaio su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.