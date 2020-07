The First Show: la ricerca di un vaccino per il COVID-19 diventa una serie HBO

HBO ha annunciato che è in fase di sviluppo una serie intitolata The First Show, prodotta da Adam McKay, dedicata alla ricerca di un vaccino per il COVID-19.

The First Show, un saggio scritto da Brendan Borrell, diventerà una serie limitata prodotta per HBO e prodotta da Adam McKay.

Il progetto racconterà la ricerca di un vaccino per il COVID-19 in tutto il mondo.

Il libro al centro del progetto racconterà i tentativi compiuti in tutto il mondo per trovare un vaccino per il Coronavirus, raccontando le storie degli individui e delle realtà coinvolte nelle ricerche, dando inoltre spazio ai problemi politici e di sicurezza.

Borrell ha già scritto alcuni articoli sull'argomento come The Dire Diplomacy of the Global Race for a Vaccine per Wired e recentemente ha parlato anche di malattie genetiche rare e batteri in grado di "mangiare" i tessuti scoperti in Australia.

Adam McKay ha stretto un accordo con HBO nel mese di ottobre e recentemente è stato annunciato che sta collaborando alla serie televisiva tratta da Parasite, a cui sta lavorando insieme al regista Bonh Joon Ho.