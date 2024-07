The Family è la nuova soap opera turca di Canale 5: quando va in onda, la trama della prima puntata, il cast

Su Canale 5 si prepara al debutto The Family, una nuova soap opera turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya: ecco quando va in onda, la trama della prima puntata e il cast.

Si chiama The Family ed è la nuova serie turca che comincia domani su Canale 5. Protagonisti sono Kivanç Tatlitug, volto già noto al pubblico Mediaset soprattutto per il ruolo di Cesur in Brave and Beautiful, e Serenay Sarikaya. La soap è il racconto di un amore carico di passione tra Aslan, boss criminale, e Devin, brillante psicologa.

The Family: le anticipazioni di lunedì 8 luglio

C'è una famiglia a Istanbul che tutti conoscono e rispettano: sono i Soykan, e sono criminali. Come molte famiglie di malviventi, anche loro sono fortemente attaccati ad alcune tradizioni e una di queste è l'annuale cena in onore di Yusuf, il vecchio pater familias morto suicida.

Il suo posto è stato preso da Aslan (Kivanç Tatlitug), che si trova in aeroporto, pronto a rincasare proprio per non mancare alla cena. La sua attenzione viene però attirata da una ragazza alla disperata ricerca di un taxi. Lei è Devin (Serenay Sarikaya), è una psicologa, e quando Aslan le offre un passaggio, accetta senza problemi.

Quello che Aslan non sa è che Devin cambierà tutti i suoi piani per la serata: dopo averla accompagnata a casa, decide di aiutarla a risolvere un problema familiare. Disertando però l'immancabile cena per il boss Yusuf, cosa che inasprirà la tensioni già presenti tra i Soykan e manderà su tutte le furie Hulya, la spietata madre di Aslan.

Il cast della nuova dizi turca

Aslan, il protagonista maschile di The Family, è interpretato da Kivanç Tatlitug, attore che il pubblico italiano ha conosciuto in Brave and Beautiful, dove ha vestito i panni di Cesur Alemdaroğlu, e in La ragazza e l'ufficiale, in cui ha interpretato Kurt Seyit Eminof.

Devin, la coprotagonista, è invece interpretata da Serenay Sarikaya, famosa in Turchia soprattutto per essere stata la protagonista del remake di The O.C., ovvero Mira Beylice, l'alter ego di Marissa Cooper (Misha Barton nella versione originale della serie).

Quando va in onda

The Family debutterà in TV, su Canale 5, lunedì 8 luglio. La dizi occuperà lo slot delle 14:45 e farà compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Le puntate in onda in prima visione in chiaro saranno poi pubblicate anche in streaming, sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dove sarà possibile trovare molti altri contenuti originali, come i riassunti del giorno, i video con le reazioni social degli spettatori o le schede dei protagonisti.