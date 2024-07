The Family anticipazioni 19 luglio 2024:c'è la data del matrimonio, ma Hulya ha un asso nella manica

Aslan e Devin riescono a chiarire, nella puntata di The Family in onda venerdì 19 luglio su Canale 5, ma la madre del boss ha solo iniziato a tormentarli.

Nell'ultima puntata della settimana di The Family, in onda su Canale 5 alle 14:45 di venerdì 19 luglio 2024, Hulya sembra incontrare delle difficoltà. Se abbiamo già imparato qualcosa su di lei, però, è che difficilmente si dà per vinta, così, quando sembra che il suo piano sia destinato a fallire, lei approfitta della situazione e tira fuori l'asso dalla manica.

The Family anticipazioni: Aslan e Devin decidono la data delle nozze

Come Hulya desiderava, il suo contratto prematrimoniale ha portato scompiglio tra i due promessi sposi. Devin ha creduto che fosse volontà di Aslan farglielo firmare e l'ha lasciato, Aslan dal canto suo ha capito subito chi si nascondeva dietro una trovata tanto meschina.

Il giovane boss ha potuto però comprendere anche una cosa molto importante: la sua fidanzata non piace per niente a sua madre, che non la ritiene all'altezza della famiglia Soycan. Per il bene dell'amata, Aslan deve spiegare chiaramente a Hulya che non permetterà a niente e nessuno di ostacolare la sua storia d'amore.

Dopo aver litigato per colpa del contratto, dopo essersi addirittura separati, Devin e Aslan si confrontano e hanno modo di chiarire ogni equivoco generato dalla trovata di Hulya. I due giovani, più convinti che mai, possono finalmente stabilire la data del matrimonio.

Non crediate, però, che questo riuscirà a fermare la matriarca, che nel frattempo è venuta a conoscenza di un interessante dettaglio: Cihan è uno dei pazienti di Devin. Perchè non invitarlo alle nozze?

The Family tornerà nel pomeriggio di Canale 5 a partire da lunedì 22 luglio per una nuova settimana all'insegna della beghe familiari e dei sottorfugi. Nel frattempo, se avete perso qualcuno degli episodi già trasmessi, potete recuperarli in streaming su Mediaset Infinity.