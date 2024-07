The Family anticipazioni 18 luglio 2024: Devin lascia Aslan a un passo dalle nozze!

Hulya sembra essere riuscita a separare suo figlio da Devin, nella puntata di The Family che andrà in onda domani, 18 luglio, su Canale 5, ma dovrà guardarsi le spalle anche in casa.

The Family torna su Canale 5 alle 14:45 anche domani, giovedì 18 luglio 2024, portando i due protagonisti a un punto di rottura. Perchè alcune cose dovranno ancora succedere prima che Aslan e Devin possano coronare il sogno d'amore, considerando quanto Hulya sta lottando per impedire che questo accada. Scopriamo quale sarà la prossima mossa della perfida signora Soycan.

Anticipazioni The Family del 18 luglio: Hulya è finita in trappola?

Dopo il faccia a faccia fintamente cortese con colei che molto presto potrebbe diventare una suocera davvero mal disposta, Devin deve anche tenere a bada Cihan, che vuole convincerla ad ascoltarlo mentre racconta della sua infanza infelice. Ma l'attenzione della psicologa viene presto catturata da qualcosa di molto più grave per il suo futuro: ha scoperto infatti che Aslan vorrebbe farle firmare un contratto prematrimoniale.

Amareggiata e furiosa, Devin decide di mettere fine alla relazione con Aslan! Non sa però che quel contratto ha fatto arrabbiare il suo compagno esattamente quanto lei e che a volerlo non è stato il biondo boss ma Hulya, proprio nella speranze che, non volendo accettare le condizioni, lei decidesse alla fine di fare un passo indietro. Come farà ora Aslan a convincere Devin a tornare sui suoi passi?

Hulya, dal canto suo, ha anche un altro problema da risolvere. Ibrahim infatti, approfittando degli attriti creati dall'arrivo in famiglia di Devin, sta provando a ottenere il controllo su tutto. Non solo sta facendo pressioni su Atilla per acquisire il canale televisivo che è già nelle mire di Aslan, ma sta chiaramente provando a sorvegliare ogni mossa di Hulya: nella villa infatti ora risiedono anche le sue guardie del corpo e una badante per sua madre. Come farà Hulya e non perdere il controllo su quanto sta accadendo sotto il suo tetto?