The Family anticipazioni 17 luglio 2024: Aslan legge il contratto, la sua furia si abbatte su Hulya

Hulya va a parlare con Devin per scoraggiarla ma la psicologa non si lascia abbattere nelle anticipazioni della puntata del 17 luglio 2024 di The Family, in onda nel primo pomeriggio su Canale 5.

Le novità corrono veloci nella trama di The Family, la dizi turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. Nella puntata in onda domani, mercoledì 17 luglio 2024, su Canale 5 alle 14:45, Hulya tenterà il tutto per tutto per bloccare le nozze tra suo figlio e la psicologa prima che sia troppo tardi, ma la sorte sarà a suo favore questa volta?

Anticipazioni The Family di mercoledì 17 luglio: Devin tiene testa a Hulya

Devin, dopo l'annuncio del matrimonio a sorpresa con Aslan, e relativi festeggiamenti con amici, non ha preso benissimo la reazione così aggressiva di lui, ma ha deciso comunque di restargli accanto. Il biondo boss, d'altronde, non è diventato una furia senza motivo, ma solo dopo aver sorpreso suo cognato insieme a un'altra donna in un locale. Tuttavia Hulya decide comunque di presentarsi nello studio della psicologa per scusare il comportamento poco elegante del figlio.

A cosa mira effettivamente la perfida madre di Aslan? Naturalmente a scoraggiare Devin rispetto al matrimonio perchè non soltanto trova il tutto troppo affrettato ma è convinta anche che la ragazza sia completamente inadeguata a ricoprire un ruolo all'interno della famiglia Soycan. Devin per fortuna non si lascia influenzare: sta cominciando a capire il gioco di Hulya e sa come tenerle testa.

Aslan nel frattempo ha letto cosa prevede il contratto prematrimoniale da far firmare alla sua amata che la madre ha fatto redigere nel caso non dovesse riuscire a bloccare prima le nozze: il giovane boss va su tutte le furie e si prepara, una volta per tutte, ad affrontare Hulya.

Ibrahim invece fa un'interessante scoperto rispetto alle reali intenzioni di Atilla con il documentario e decide di prendere di petto la situazione.

The Family va in onda quotidianamente, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 alle 14:45 circa. Gli episodi sono visibili anche in streaming, in contemporanea alla trasmissione televisiva oppure on demand, su Mediaset Infinity.