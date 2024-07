The Family anticipazioni 11 luglio 2024, Devin ha un grosso problema: la famiglia di Aslan

Dopo la cena a casa Soykan, Devin ha capito che la famiglia di Aslan è alquanto particolare e vorrebbe discuterne con lui nella puntata di The Family in onda su Canale 5 domani, giovedì 11 luglio.

The Family torna su Canale 5 con la puntata di giovedì 11 luglio 2024 alle 14:45. Mentre la relazione nata all'improvviso tra Aslan e Devin sembra procedere a gonfie vele, la terribile Hulya, madre del biondo boss non riesce a stare con le mani in mano.

Anticipazioni The Family dell'11 luglio: Devin si allontana?

Devin non ha neppure avuto il tempo di riflettere sulla sua storia con Aslan: la passione li ha travolti in aeroporto e, dopo una serata romantica, in men che non si dica si è ritrovata invitata a cena con tutta la famiglia del suo nuovo ragazzo. La psicologa non ha potuto fare a meno di notare, però, che la "famiglia" in questione è assai particolare... Decide quindi di discutere con Aslan per capire cosa sta succedendo, e lo farebbe in maniera seria e risoluta se non venisse ancora una volta rapita dal suo irresistibile fascino...

Il giovane boss invece ha assunto la gestione del locale ereditato dal padre Yusuf. Nell'ottica di migliorare l'immagine della famiglia, Aslan pensa di iniziare una collaborazione con Atilla. L'uomo, d'altra parte, ha in mente un piano: fare una proposta lavorativa al biondo, ma la sua mossa si rivelerà non proprio azzeccata, almeno per il momento.

Hulya invece non si dà pace: vorrebbe che Aslan fosse concentrato solo sugli affari in un momento così delicato e l'arrivo di Devin non poteva avvenire in un momento peggiore. Suo figlio le ha già chiesto di non immischiarsi nella sua vita sentimentale ma lei non intende accontentarlo. Dopo aver messo nei guai, per errore, la sorella di Devin, Hulya non esiterà a coinvolgere nelle sue trame anche altri membri della famiglia.