The Family anticipazioni 10 luglio 2024: Aslan pazzo d'amore, ma Hulya vuole eliminare Devin

Continua l'avventura di The Family su Canale 5: la nuova dizi turca torna sull'ammiraglia Mediaset con la puntata di mercoledì 10 lugio 2024, alle 14:45. Dopo aver completamente perso la testa per Devin, il boss criminale Aslan deve trovare un modo per presentare la donna alla famiglia. Ma non sarà facile far accettare la relazione, soprattutto per la forte opposizione della madre Hulya.

Anticipazioni The Family del 10 luglio: Hulya prova a spaventare Devin

Devin è piombata all'improvviso nella vita di Aslan e l'ha letteralmente stregato. Per lei, una brillante psicologa, lui ha addirittura dimenticato la cena annuale in memoria del padre Yusuf, cosa che per la sua famiglia sarà certamente imperdonabile. Dopo aver trascorso una serata insieme molto piacevole, Aslan si trova però a dover affrontare l'ira di sua madre Hulya. La donna infatti, conosciuta per la propria perfidia e per il carattere altero, l'ha affrontato e gli ha ricordato i propri doveri da capofamiglia, che non può assolutamente permettersi di trascurare.

Il giovane boss è furioso, non accetta che sua madre abbia sulla sua vita una tale influenza, a maggior ragione perchè ora il capo è lui. La situazione sembra destinata a precipitare quando Aslan scopre che Hulya ha messo uno scagnozzo sulle sue tracce, un uomo fidato che deve riferirle ogni movimento del figlio e deve ottenere informazioni sulla nuova fidanzata. A sorpresa, Aslan decide di non affrontare la madre ma di organizzare una cena: intende presentare Devin a tutta la famiglia. Non soltanto è sicuro dei propri sentimenti, ma anche del carattere di lei, e sa che non si lascerà intimorire da nessuno dei presenti.

Hulya però non sembra sentire ragioni ed è determinata a non accettare la relazione del figlio con una donna esterna al loro mondo. Pensa così di eliminare il problema all'origine, con i metodi imparati in anni e anni di vita criminale. Per un malinteso, però, a finire nei guai non è Devin ma sua sorella!