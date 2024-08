The Family 2 sbarca su Mediaset Infinity: quando arriverà in streaming la seconda stagione della serie turca

Sarà pubblicata in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity The Family 2, la seconda e ultima stagione della serie turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya: ecco le immagini della nuova stagione e la data di debutto.

La serie turca The Family saluterà Canale 5 il prossimo venerdì ma approderà presto su Mediaset Infinity con la sua seconda stagione. La dizi che sta appassionando il pubblico fin dal suo esordio (una media di quasi 2 milioni di spettatori al giorno) terrà compagnia al pubblico con circa 50 nuovi episodi a partire dal 2 settembre 2024.

The Family 2: le anticipazioni

Strizzando ancora l'occhio a I Soprano, la dizi turca con Kivanç Tatlitug, nei panni del giovane boss Aslan Soykan, e Serenay Sarikaya, in quelli della psicologa Devin, è pronta a regalarci numerosi colpi di scena anche nella seconda e ultima stagione (nonostante il buon riscontro di pubblico, infatti, in Turchia si è preferito interromperla dopo due cicli di episodi).

Nel finale della prima stagione, in onda su Canale 5 venerdì 30 agosto alle 14:45, Aslan dovrà vedersela con Cihan, che, scoperta la verità sul suo passato, cercherà di farsi giustizia, dopo essere stato allontanato, come paziente, anche da Devin.

Al centro di The Family 2 ancora il difficile rapporto tra Aslan e la dispotica madre Hulya

Devin (Serenay Sarikaya) si troverà in grossi guai all'inizio della seconda stagione

All'inizio della stagione 2, Aslan e Devin saranno ancora nell'occhio del ciclone: non soltanto il boss Soykan sarà sempre più diviso tra l'amore per la psicologa e il rapporto con la perfida madre Hulya, disposta a tutto pur di separarli per sempre. Nelle prime puntate Devin finirà al centro di uno scandalo che rischierà di compromettere anche in pubblico il nome dei Soykan più di quanto già non sia, il suo innamorato dovrà inventare, e portare avanti in completa solitudine, un piano ingegnoso per tirarla fuori dai guai. Ancora una volta il peso della famiglia mafiosa ricadrà completamente sulle spalle del biondo boss.

All'inizio di The Family 2 Aslan dovrà correre in aiuto di Devin

La seconda stagione di The Family sarà composta da 50 puntate della durata di 45 minuti ciascuna

Le nuove puntate di The Family 2, sempre della durata di circa 45 minuti ciascuno, saranno distribuite in esclusiva in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity a partire da lunedì 2 settembre. Verrà pubblicato un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, per un totale di circa 10 settimane di programmazione.

Nella sezione del catalogo streaming dedicata alla soap turca è naturalmente possibile recuperare tutti gli episodi della prima stagione, oltre a contenuti esclusivi come schede dei personaggi, riassunti e clip.