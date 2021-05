The dark side of the show, il docu film da oggi su RaiPlay

Con il docufilm The Dark Side of the Show disponibile in esclusiva su Raiplay da oggi 17 maggio, Manuel Agnelli ci accompagna nel mondo dei lavoratori dello spettacolo.

A marzo 2020 il mondo intero si è fermato a causa della pandemia. Anche il settore dello spettacolo è stato travolto dagli eventi. Una 'macchina' complessa composta non solo dagli artisti che si esibiscono su un palco, ma da migliaia di 'ingranaggi' che in questo ultimo anno non hanno avuto modo di raccontarsi. Tutte quelle figure professionali poco conosciute, ma indispensabili per la realizzazione di uno spettacolo, sono uscite alla luce del sole nel documentario, perché la musica è un lavoro. Sarà Manuel Agnelli ad accompagnare gli spettatori in questo viaggio introspettivo ed emotivo alla scoperta di ciò che accade dietro le quinte.

Cantautore, musicista, produttore discografico, Agnelli è fondatore e frontman degli Afterhours, gruppo alternative rock italiano nato alla fine degli anni Ottanta e ancora in attività. Attraverso interviste agli addetti ai lavori ripresi all'opera, Agnelli varcherà i cancelli dell'Arena di Verona, mostrando tutti i protagonisti visibili e invisibili che con straordinario talento regalano al pubblico grandi eventi artistici. Un racconto che testimonia la resilienza e la forza di quei professionisti che a causa della pandemia sono bloccati da tempo. Una testimonianza che diventa abbraccio collettivo e si trasforma in solidarietà umana nell'ascolto delle loro voci, delle loro storie, del loro talento. The Dark Side of the Show è ideato da Max Martulli con la regia di Francesco Dinolfo e prodotto da Reverse Agency.