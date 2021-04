The Crown: "Il principe Filippo è il reale più amato a Buckingham Palace" disse Matt Smith

Secondo Matt Smith, interprete del principe Filippo in The Crown, il reale era il più popolare e benvoluto tra i membri del personale del palazzo.

Durante un'intervista del 2018 Matt Smith rivelò che il principe Filippo era piuttosto popolare tra i membri dello staff di Buckingham Palace, l'attore di The Crown dichiarò: "Ho fatto molte ricerche e tutti dicono che sia estremamente divertente, molto intelligente e, soprattutto, molto popolare a palazzo."

Intervistato da James Corden, parlando del principe, Smith aggiunse: "Nella casa reale è il più popolare di tutti. Se parli con un membro qualsiasi dello staff ti rendi conto che lo amano davvero tutti. Penso che, rispetto ad altri reali, lui sia veramente un uomo del popolo."

"Il protocollo reale non lo ha oppresso come è accaduto a molti altri e credo che ci sia una sorta di ribellione in lui, un po' di cattiveria e una certa sfacciataggine. Penso che sia abbastanza affabile e aperto, da ogni punto di vista, con lo staff. Lo amano tutti." Continuò Matt.

Il principe Filippo d'Edimburgo, consorte della regina Elisabetta, è morto dopo essere stato dimesso da un ospedale londinese a causa di un'infezione a cui si erano aggiunti problemi cardiaci. La regina l'ha annunciato in una nota in cui ha espresso "profonda tristezza" per la perdita "dell'amato marito".