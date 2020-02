The Conjuring: Jason Blum non era convinto del successo della saga

Jason Blum, il boss della Blumhouse inizialmente non credeva alla saga di The Conjuring e non era favorevole all'idea, che gli sembrava 'strampalata'.

Quando The Conjuring uscì nel 2013, il produttore del film Jason Blum non era molto convinto dell'idea di un franchise, considerando l'idea strampalata, assurda. Un'opinione bizzarra, considerando che arrivò nel periodo successivo al boom del primo film al botteghino.

"Uno o due mesi dopo che si trasformò in un grande successo, qualcuno mi disse 'Faremo un universo di The Conjuring'. Non era James Wan perché non avrei dubitato di James, era qualcun altro che ne era coinvolto. Ma ho pensato che fosse assurdo e, in effetti, è quello che hanno fatto; è piuttosto sorprendente, si scatenano in tutte queste cose e mi fa tantissimo piacere esserne coinvolto" ha dichiarato Blum.

Negli ultimi anni il franchise di The Conjuring si è evoluto in altri film e spin-off, con un terzo film della saga madre in lavorazione, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, in arrivo a settembre nelle sale.

Ambientato nel Rhode Island del 1971, L'evocazione - The Conjuring racconta la storia di una famiglia che si trasferisce in una nuova casa e deve fare i conti con una presenza minacciosa che richiede l'intervento dei coniugi Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga), due ricercatori del paranormale.