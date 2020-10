The Choice 2020: Trump vs Biden, stasera su Rai2 il documentario sulle elezioni americane

Stasera su Rai2, alle 21:20, va in onda il documentario The Choice 2020: Trump vs Biden, collaborazione Rai, PBS e Frontline che traccia un inedito ritratto dei due candidati alle elezioni americane.

Le elezioni americane si avvicinano e la RAI, stasera su Rai2, alle 21:20, propone The Choice 2020: Trump vs Biden, documentario in collaborazione tra RAI Documentari, PBS e Frontline, che avvicina il pubblico alle figure dei due candidati alla presidenza degli USA.

Con interviste e testimonianze inedite, The choice - La scelta è un racconto unico ed esclusivo dei due candidati, Donald Trump e Joe Biden in corsa per la Presidenza della prima potenza economica e militare del mondo. Il documentario ricostruisce le carriere, le personalità e le storie dei due antagonisti, con le testimonianze inedite di Mary Trump, la nipote del Presidente in carica, della seconda moglie di Joe Biden, Jill Jacobs, di Steve Bannon, stratega di Donald Trump e di John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale, entrambi licenziati dall'attuale Presidente.

E quella di stasera non sarà l'unica serata evento che il secondo canale RAI dedicherà alle presidenziali USA, in attesa della notte tra il 3 e il 4 novembre: il racconto proseguirà con un secondo appuntamento, dal titolo "American's great divide - Da Obama a Trump", in onda il 2 novembre, alla vigilia di quello che molti americani, e non, sperano siano un grande cambiamento rispetto al recente passato.