The Boys 3: l'irriverente video dal set che annuncia la fine delle riprese

Le riprese di The Boys 3 si sono ufficialmente concluse e il cast è il protagonista di un divertente video realizzato sul set.

Il filmato mostra molti ritorni nella storia e alcuni nuovi arrivi, tra cui quello di Jensen Ackles nel ruolo di Soldier Boy che sostiene che si ubriacherà al termine del lavoro compiuto sul set.

Nel filmato dedicato alla conclusione delle riprese della terza stagione di The Boys si vede inoltre il protagonista Karl Urban mentre compie un discorso rivolgendosi alla troupe. L'attore viene infatti mostrato mentre dichiara: "Penso che questa sarà la nostra stagione migliore realizzata fino a questo momento".

La serie tv è stata ideata da Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg, ispirandosi alle omonime graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson. La produzione delle nuove puntate è stata ostacolata a lungo dalla situazione mondiale che ha reso complicato lavorare sul set.

Tra i nuovi arrivi nello show prodotto per Amazon Prime Video ci sono anche Sean Patrick Flannery (The Boondock Saints) nella parte di Gunpowder, Miles Gaston Villanueva (The Resident) nel ruolo di Supersonic (ex fidanzato di Starlight), Nick Wechsler (Revenge) che sarà Blue Hawk, e Laurie Holden nei panni della Crimson Countess.