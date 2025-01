The Bank Hacker è la nuova serie tv di Mediaset Infinity sui cyber crimini: trama, cast, numero di puntate

Su Mediaset Infinity è arrivata The Bank Hacker, una serie tv belga sui cyber crimini che, in 8 episodi, racconta una rapina ad alta tecnologia ed alta tensione. La prima stagione è già completamente disponibile, gratuitamente, sulla piattaforma streaming.

La trama di The Bank Hacker

Dopo due anni di carcere, Alidor Van Praet, un truffatore professionista, si trova a dover ricostruire la fortuna dopo che la polizia gli ha sequestrato al momento dell'arresto. L'opportunità che stava aspettando arriva quando incontra Jeremy Peeters, un giovane e timido hacker con enormi potenzialità.

A una convention di informatica, dopo aver vinto un concorso di hacking, Jeremy incontra la banda di truffatori che fa a capo a Van Praet. La loro richiesta è chiara: deve hackerare il sistema di sicurezza della banca internazionale di Francoforte.

Con l'aiuto del ragazzo, il piano di Alidor e soci diventa molto più ampio: l'obiettivo ora è dirottare il flusso di denaro tra banche, dando vita alla rapina digitale su scala internazionale più grande mai fatta, con un bottino finale da 350 milioni di dollari.

Qui i primi minuti della serie.

Il cast

Un cast tutto belga quello di The Bank Hacker: il malvivente Alidor Van Praet è interpretato da Gene Bervoets, Tijmen Govaerts è invece il giovane Jeremy Peeters. Insieme a loro ci sono anche Koen De Graeve, Ella-June Henrard, Claude Musungayi, Manuel Broekman, Hilde De Baerdemaeker, An Miller ,Floor Van Boven, Dirk Van Dijck e Chris Thys.

The Bank Hacker: ci sarà una stagione 2?

Girata nel 2018 tra Anversa, Amsterdam, Francoforte sul Meno, Tel Aviv e Hong Kong, The Bank Hacker è stata trasmessa per la prima volta, dal canale tedesco ZDFneo, nel 2021. Nonostante le richieste del pubblico belga (la serie per mesi è rimasta tra i 10 contenuti più popolari della piattaforma streaming Streamz), i produttori non hanno mai messo in cantiere una stagione 2. The Bank Hacker è dunque formata da una sola stagione di 8 episodi, tutti disponibili gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity.