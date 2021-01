Tg2 Post stasera su Rai2: ospiti Matteo Salvini e Matteo Renzi per commentare la crisi di Governo

Stasera su Rai2 riflettori puntati sulla crisi di Governo con lo speciale di Tg2 Post, la rubrica del Tg2, in onda dalle 21:00 alle 23:00. Per lasciare spazio alla politica non andrà dunque in onda l'appuntamento già annunciato con Stefano De Martino e il suo Stasera tutto è possibile, che tornerà alla normale programmazione dalla prossima settimana.

Ospiti di Manuela Moreno saranno: il senatore Matteo Renzi di Italia Viva, "artefice" della crisi che sta facendo traballare il secondo Governo Conte, il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, il leader della Lega Matteo Salvini, Carlo Calenda di Azione e il capogruppo Cinquestelle alla camera Davide Crippa. In studio il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano.

Parteciperanno al dibattito anche Maurizio Molinari direttore de 'La Repubblica'; il direttore del 'Corriere della Sera' Luciano Fontana e Fabio Tamburini direttore del 'Sole 24 Ore'.

Non mancheranno, poi, i collegamenti da Palazzo Chigi e dal Quirinale con gli aggiornamenti in diretta.