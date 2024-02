Terra Amara anticipazioni 6 febbraio: Zuleyha ferita alla testa è in fin di vita, Hakan vuole vendicarsi

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di martedì 6 febbraio la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda martedì 6 febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di lunedì 5 febbraio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 5 febbraio

Il giorno successivo alla festa di fidanzamento, Zuleyha riceve in ufficio un regalo da parte di Hakan-Mehemet, accompagnato da un biglietto in cui le dice di doverle parlare, dandole appuntamento per la sera.

Durante la cena, Hakan-Mehemet, dopo aver chiesto a Zuleyha di sposarlo, decide di rivelarle la sua vera identità, ma sarà interrotto in modo tragico quanto inaspettato.

Anticipazioni del 6 febbraio: Zuleyha operata d'urgenza

Nel tentativo di uccidere Hakan-Mehemet, Vahap ha sparato a Zuleyha. La donna è stata colpita da un proiettile alla testa e, trasportata d'urgenza in ospedale, viene operata ma è in pericolo di vita.

Nel nuovo episodio: Abdulkadir teme la vendetta di Hakan

Abdulkadir, ignaro di tutto e furioso col fratello Vahap, gli svela di aver fatto il doppio gioco come spia e che ora entrambi sono nel mirino di Hakan-Mehemet, il quale, oltre a essere innamorato di Zuleyha, è anche in possesso di compromettenti documenti sull'attività spionistica di Abdulkadir.

Nella prossima puntata: La tensione cresce a Çukurova

Hakan-Mehemet è deciso a vendicare quanto è successo a Zuleyha ma Abdulkadir e Vahap prendono delle contromisure coinvolgendo Mahmut che è indebitato con loro.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Abdulkadir caccia Vahap