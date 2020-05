Teresa Bellanova si commuove in diretta per la regolarizzazione dei lavoratori "invisibili" (VIDEO)

La ministra per le Politiche Agricole Teresa Bellanova si è commossa in diretta durante la conferenza stampa per il dl Rilancio parlando della regolarizzazione dei lavoratori sfruttati in agricoltura: il video.

La ministra Teresa Bellanova non riesce a trattenere le lacrime e si commuove in diretta illustrando la norma per la regolarizzazione dei lavoratori sfruttati in agricoltura contenuta nel dl Rilancio.

"Gli invisibili saranno meno invisibili". La ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova si commuove annunciando la regolarizzazione per motivi di lavoro dei migranti prevista dal #DecretoRilancio pic.twitter.com/Y7ANPFwnU9 — Tg3 (@Tg3web) May 13, 2020

Ha fatto in pochi istanti il giro dei social il video con le lacrime della ministra per le Politiche Agricole Teresa Bellanova, un passato da lavoratrice agricola e sindacalista. Durante la conferenza stampa in cui il presidente Giuseppe Conte e alcuni ministri hanno introdotto i provvedimenti fondamentali contenuti nel nuovo dl Rilancio, Teresa Bellanova ha voluto ricavare anche un piccolo spazio per quella novità che tanto le stava a cuore: "Voglio sottolineare un punto per me fondamentale, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili".

"Da oggi possiamo dire che lo Stato è più forte del caporalato" lo dice con le lacrime agli occhi. E poi aggiunge: "Il settore agroalimentare ha una dotazione specifica: abbiamo destinato 1 miliardo e 150 milioni di euro per sostenere la filiera agricola. Gli interventi saranno finalizzati ai settori che hanno più sofferto, il florovivaismo, gli agriturismi, la filiera del vino".