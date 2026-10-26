Teo Teocoli da Fabio Fazio: "Ho detto 'sono morto'". Il racconto di tre mesi difficili

Teo Teocoli è tornato in televisione dopo mesi difficili e lo ha fatto con l'ironia che da sempre contraddistingue la sua carriera. Ospite ieri di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio sul Nove, il comico, 81 anni, ha raccontato il periodo segnato dalla malattia che lo ha colpito durante l'estate, senza entrare nei dettagli della patologia né chiarire la natura dell'intervento a cui è stato sottoposto.

Sul suo volto erano ancora visibili i segni della sofferenza, ma nel corso della chiacchierata non è mancata la sua consueta ironia. Dietro le battute, tuttavia, è emerso il ricordo di mesi complicati, durante i quali, come ha confessato, ha avuto paura di non farcela.

Teo Teocoli racconta la malattia e la paura vissuta durante l'estate

Rispondendo alle domande di Fazio, Teocoli ha ripercorso parte dell'estate trascorsa lontano dalla televisione, raccontando anche la lunga permanenza nella sua casa di Ibiza.

"Ci sono rimasto per tre mesi e mezzo, ma senza vedere il mare. Non sono mai uscito di casa", ha spiegato il comico, rispondendo alla domanda del conduttore su quanto gli era accaduto durante l'estate.

Il saluto tra Teo Teocoli e Fabio Fazio

Poi il racconto di un momento particolarmente difficile, quando le sue condizioni di salute lo avevano profondamente preoccupato. Teocoli ha ricordato di aver chiesto al medico: "Sto male?". La risposta è stata netta: "Sta malissimo". A quel punto, il comico ha replicato con una battuta che restituisce bene il suo modo di affrontare anche le situazioni più delicate: "Sono morto".

Un passaggio che ha strappato una risata al pubblico, senza cancellare il peso di quei mesi. Teocoli ha scelto ancora una volta di raccontarsi attraverso l'ironia, pur lasciando emergere la paura vissuta durante la malattia.

Tra Teo Teocoli e Fabio Fazio c'è un rapporto che va oltre la televisione. I due condividono una lunga storia professionale, legata anche all'esperienza di Quelli che il calcio, ma soprattutto un legame di stima e amicizia.

Nel corso della puntata, Fazio ha voluto ricordare il talento e la capacità di improvvisazione dell'artista, sottolineando quanto le sue intuizioni abbiano contribuito a regalare momenti indimenticabili.

"Con Teo ci sono state le risate più belle della mia vita. C'era una qualità di invenzione che ogni tanto elargiva, si improvvisava tantissimo", ha raccontato il conduttore.

Parole che hanno restituito il valore del loro rapporto e l'affetto che li lega da anni. Un omaggio sincero a un artista che ha lasciato il segno nella storia della comicità e dell'intrattenimento italiano.

L'uscita dallo studio con Fabio Fazio e l'applauso del pubblico

Il momento più toccante è arrivato al termine della chiacchierata. Teo Teocoli si è avviato verso l'uscita dello studio a passi molto lenti, con al suo fianco Fabio Fazio, che gli è rimasto accanto fino all'ultimo metro, mentre il pubblico accompagnava la scena con un lungo applauso.